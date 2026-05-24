Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, aracının kapısını açarak ayağını kapıya uzattı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, çok sayıda kullanıcı sürücünün yaptığı hareketin büyük risk taşıdığı yönünde yorum yaptı. Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntülerle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise öğrenilemedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ