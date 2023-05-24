Bursa'da İnegöl Belediyesi, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandığa gidiyor.

Seçimlerde her vatandaşın özgür iradesiyle oyunu kullanabilmesi, ülke yönetiminin seçilmesinde iradesini ortaya koyabilmesi adına sandığa ulaşımı kolaylaştırmak üzere İnegöl Belediyesi ulaşım desteği sağlanacağını açıkladı.

ULAŞIM DESTEĞİ ALMAK İSTEYEN CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR KAYIT YAPTIRACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “28 Mayıs Pazar günü ülkemiz Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandığa gidecek. Demokrasi şölenine sahne olmasını arzu ettiğimiz seçimlerde, tüm vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin fikrini özgürce beyan ederek seçme hakkına erişmesi adına İnegöl Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacağız. Sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 26 Mayıs Cuma günü 17.00’a kadar 153 Çözüm Merkezimizi arayarak kayıt yaptırması ve randevu oluşturması gerekiyor. Sandığa iradesini yansıtmak isteyip imkanları el vermeyen tüm yaşlılarımızı 153 Çözüm Merkezimize kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.