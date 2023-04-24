23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 1 günlüğüne tüm makamlar çocukların oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bugün makamını Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güney Seymen’e devretti.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları, her şehir ve kurumda olduğu gibi İnegöl Belediyesi’nde de gerçekleşti.

Belediye Başkanı Alper Taban, makamını bir süreliğine Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güney Seymen’e devretti. Temsili makam devri için okul idarecileri ve öğretmeniyle birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret eden Seymen, Başkanlık makamına oturmasının ardından projelerini de kamuoyu ile paylaştı.

BAŞKAN PROJELERİNİ PAYLAŞTI

Temsili makam devir teslim töreninde Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Güney Seymen, Başkan Taban’dan makamı devralıp projelerini anlattı. Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Seymen; “Adım Güney Seymen. 3. Sınıf öğrencisiyim, 9 yaşındayım. Belediye Başkanlığı görevimde oyun ablası veya oyun ağabeyleri için özel oyun alanları hazırlayacağım. Bu alan açık olacak. Orada öyle eğlenceli oyunlar oynanacak ki çocuklar telefon ve ekran bağımlılığını bırakıp oraya gitmek isteyecek. Oyun alanı çok amaçlı bir saha olacak. Basketbol, futbol ve voleybol oynanabilecek. Aynı zamanda yürüyüş alanları olacak. Ağaçlar içerisinde yetişkinler de burada kafa dinleyebilecek. İnegöl’de ayrıca çocuklar için sanatsal faaliyetlerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Şu an kurslar açılıyor ancak bunları daha sık şekilde yapabiliriz. Altyapı çalışmalarını da geliştirmemiz lazım. Bunları en kısa sürede çözeceğim. İnegöl’ün tanıtımının az olduğunu düşünüyorum. İnegöl’ün köftesi, mobilyası meşhur. Birçok olumlu özelliği var. Mesela Kurşunlu çileği… Bunun gibi daha pek çok özellik var” dedi.

Makamını bir günlüğüne Güney Seymen’e devreden Belediye Başkanı Alper Taban ise “Başkanımıza yeni görevi hayırlı olsun. Bugün kendisine Başkanlık makamını teslim ettik. Başkanımızın fikirlerini çok beğendim. Kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bugün belki sembolik olarak Belediye Başkanı oldun ama gelecekte Cenabı Allah gönlüne göre nasip etsin. Hangi hedefe varmak istiyorsan en güzelini nasip etsin inşallah” diye konuştu.