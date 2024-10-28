Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.BURSA (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu şekilde start aldı. Cumhuriyet Bayramının 101. Yıldönümü kutlamaları, kapsamında Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunuldu.

İnegöl Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hafta sonu hizmete açılan heykel bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte ilk tören yapıldı.

Çelenk törenine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutanı Hava Pilot Binbaşı Serdar Akyalı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde sırasıyla; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ilk bölümü burada sona erdi.

BAYRAM COŞKUSU 2 GÜN SÜRECEK

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün ve yarın devam edecek.

Saat 18.30’da İnegöl AVM kavşağından başlayıp Atatürk Anıtına kadar sürecek Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

29 Ekim Cumartesi sabahı ise 10.00’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak kutlamalar, akabinde Yeni Belediye Hizmet Binası önünde hazırlanan tören alanında devam edecek.