Bursa'da İnegöl Belediyesi, hızla büyüyen ve gelişen şehrin planlanmış alanlarında yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesinde 650 metre uzunluğunda 6 yeni sokak açılıyor.BURSA (İGFA) - Hava şartlarının elvermesiyle birlikte şehrin dört bir yanında yapım çalışmalarının startını veren İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde yeni yerleşim bölgeleri için yeni sokaklar açmaya devam ediyor.

Hızla büyüyen İnegöl’ün gelişim bölgelerinden biri olan Yeniceköy Mahallesinde bu çalışma kapsamında 6 yeni sokak açılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, talepte bulunan ruhsatı alınmış yeni inşaat alanları için yapılması planlanan ham yolların açılması için hummalı bir çalışma sürüyor. Bölgede; 802, 803, 809, 819, 820 ve 822. sokaklarda 650 metre ham yol dolgu çalışması başladı. Çalışma kapsamında 3000 m3 kazı ve 2000 ton alt temel dolgusu yapılıyor.