Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” hafta sonu yapılan Şükrü Turan konseri, İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger konseri ile devam etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından Amfi Tiyatroda düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat etkinlikleri sürüyor.

Her hafta birbirinden eğlenceli programların yer aldığı etkinlikler kapsamında güncel pop şarkılar ile Şükrü Turan, İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

YILDIZLARIN ALTINDA KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerinin üç özel programla devam edeceği kaydedildi.

Tamamı Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılacak programlar; 28 Temmuz Cuma akşamı Abdullah Beyaztaş ile Cambaz Mithat kukla ve sirk gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile THM Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseri ve son olarak 5 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile ses sanatçısı Çiğdem Gürdal konseriyle devam edecek.