Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Zaferden Kurtuluşa Tiyatral Gösteri” ile Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde izleyici ile buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramıyla startını verdiği ve 8 Eylül’e kadar devam edecek olan Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Her gün farklı bir etkinlikle ilçe halkının buluştuğu programlar kapsamında Salı akşamı İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Tiyatral Gösterisi gerçekleştirildi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen geceye ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Halk danslarını zafer ve kurtuluş günlerini yansıtan tiyatral sahne gösterileri ile süsleyerek anlatımlarla adeta izleyenleri o günlere götüren İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performanslarıyla alkış aldı.

AĞUSTOS ZAFERLER, EYLÜL KURTULUŞ AYI

Programı Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Gösteri sonunda sahneye gelerek salonu dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bizlere bu güzel ve kıymetli geceyi yaşatan hocalarımıza, çok değerli folklor ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Ağustos ayı, zaferler ayı. Aynı zamanda Eylül ayını da kurtuluş ayı olarak ifade ediyoruz. Öncelikle Zafer Bayramımız kutlu olsun. 6 Eylül İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluş günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Unutmamamız gereken başka isimler de var. Şükrü Naili Paşa, Hüsnü Güven, Edebeyli İzzet, İnegöllü Küçük Kamil, Arnavut Halil, Tahtaköprülü Halil, Mahmut Şenal, Hilmiye’den Halil ve Kurşunlu’dan Mehmet olmak üzere ismini zikredemediğimiz, sayamadığımız sonsuz kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.”

UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ

“İnşallah biz bugünleri unutmamak ve unutturmamak adına yereldeki temsilciler olarak gayret edeceğiz, çalışacağız, hatırlatacağız, zihinlere nakşedeceğiz, unuttuğumuzda başımıza neler geleceğini hatırlatacağız ve inşallah her zaman dimdik, bir ve beraber olacağız. Hiçbir şekilde de ülkemize ve insanlarımıza zarar vermek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Tabi geçmişi yad etmek lazım. Çok büyük emekler verilmiş. İnsanlar canlarıyla bedel ödemiş ve bizlere bu vatan toraklarını yurt etmişler. Biz de bugünün kıymetini bileceğiz bugünün yaşayanları olarak. Bir dizi programlar hazırlandı. Bu akşam da folklor ekiplerimiz tiyatral gösteri altında sunumlarını yaptılar.”