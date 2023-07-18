Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesinde belediyeye ait arazi ve civarında yaptığı kamulaştırmalarla 8 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği 60 araçlık tır parkı hizmete girdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, tedarik zincirinin önemli parçalarından biri olan lojistik alanında hem bir düzen sağlayacak hem de şoförlerin güvenli şekilde araçlarını park edebilecekleri alan oluşturmak üzere çalışma başlatmıştı.

Organize Sanayi Bölgesinde Kamyoncular Garajı yakınında bulunan belediyeye ait bir alan etrafında farklı parseller de kamulaştırılarak 8 dönümlük alan oluşturuldu. Bu alan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeyle 60 araçlık tır parkı olarak düzenlendi.

Yeni tır parkı, bugün düzenlene törenle hizmete açıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ise önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade ederek; “Bugün açılışını yaptığımız alanda belki ihtişamlı yapılar, büyük büyük binalar görmeyeceksiniz ama işlevsel olarak çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak Tır Parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. İnegöl’de lojistik anlamında çok kıymetli işler yapılıyor. Bu da en başta mobilya kümelenmesinin ve diğer karma sektörlerin, sanayideki üretimin bize kazandırdığı bir alan. Kamyoncular Garajımız burada İnegöl’ün yükünü taşımaya devam ediyor. Ben her birine çok teşekkür ediyorum. İnegöl’ü anlatırken belki mobilya diye anlatıyoruz ama tedarik zincirini kopardığınız anda ürettiğiniz hiçbir şeyi bir yere ulaştırma şansınız yok. Dolayısıyla lojistik, ulaşım ve bu hizmetleri yapan tüm nakliyat şirketleri ile kooperatiflerimiz çok kıymetli bir işi yerine getiriyorlar” diye konuştu.

Alanda yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, “İçerisinde bulunduğumuz 8 dönümlük alanda zeminde beton dökerek sağlam bir altyapı oluşturulmuş oldu. Beraberinde çevre duvarları da yapılarak faaliyete geçirmek üzere hazırlandı. Bu alanı bu şekilde kendi başına bıraksak çok sağlıklı olmayacaktı. Kooperatif Başkanımız da burayı işletebileceklerini söylediler. Çok güzel oldu ve yakıştı. Yük taşıyan araçların burada güvenli şekilde parklanmalarını sağlamış olduk. Şoför arkadaşlarımızın da herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek kalmayacak.” dedi.

Başkan Taban, İnegöl'ün büyümeye devam ettiğini belirterek, İnegöl’ün geleceğe taşınması adına kıymetli projelerle ilgili çalışmaya devam edeceklerini, açılışını gerçekleştirdikleri tır parkının hayırlı olmasını diledi.