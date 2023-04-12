Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan ve turizme yön veren sektör temsilcilerinin buluşma platformu EMITT’te yer alan İnegöl Belediyesi, şehrin değerlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bursa'da şehir ekonomisi ile esnafına kazanç sağlayacak tanıtım organizasyonlarına önem veren İnegöl Belediyesi, 12-15 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda İnegöl’ün değerlerini tüm dünyaya tanıtıyor.

26. Kez kapılarını açan EMITT'te İnegöl Belediyesi de 7. HOL 7441’nci stant içerisinde İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Oylat Kaplıcaları, ilk İlçe Kent Müzesi ile Ağaç Sanayi Müzesi, Ortaköy Kervansarayı ve şehrin doğal güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra stant ziyaretçilerine İnegöl’ü tanıtan broşür ve bilgilendirme kitapçıklarının yer aldığı çantalar hediye ediliyor.

İnegöl’ün her alanda en iyi şekilde tanıtılması adına fuar organizasyonlarında yer aldıklarını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin tüm güzellikleri ile dünyanın dört bir yanından misafir ağırlamak üzere hazır olduklarını ileterek doğa ve tarih severlere davette bulundu.

Başkan Taban, başta İnegöl Köftesi olmak üzere damak tadındaki tüm lezzetleri ‘Gastro İnegöl’ çatısı altında toplayarak gastronomi alanında da çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Sanayisi, tarımı ve üretim potansiyeli ile farkını ortaya koyan İnegöl’ümüz tüm güzellikleri ile sizleri bekliyor” dedi.

Turizmin şehirdeki sektörleri de hareketlendirdiğini ileten Başkan Taban, hem şehir adına, hem de esnafımız adına kazan kazan politikası uygulandığına dikkati çekerek, "Sektör temsilcilerinin de ifade ettiği gibi turizm alanı 52 sektöre direkt kazanç sağlıyor. Bizim de amacımız yerli ve yabancı turistleri İnegöl’de ağırlayarak topyekûn şehrimizin kazanması. Bu doğrultuda gereken tüm adımları İnegöl Belediyesi olarak yapıyoruz” diye konuştu.