İnegöl Belediyesi Yaz Spor Okullarında 8 ayrı branşta eğitim gören toplamda 3.679 sporcu, dönemi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği ve 8 branşta 3 dönem süren yaz spor okulları sona erdi. 3.679 öğrenci, muhteşem bir final gecesiyle sertifikalarını aldı. İnegöl Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine öğrenciler, ve aileleri katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana sporda altyapı gruplarını önemseyen ve İnegöl’deki tüm çocuk ve gençlerin spor hizmetlerinden faydalanması için her türlü imkânları sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte sertifika törenine katıldı. Başkan Alper Taban burada yaptığı açıklamada İnegöl Belediyesi’ne güvenip çocuklarını spor kurslarına gönderen ailelere teşekkür etti. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’Yine bir yazın sonuna geldik. Bizlere güvenip çocuklarınızı emanet ettiniz. Yavrularımızla kıymetli hocalarımız ilgilendi. 8 ayrı branşta farklı etkinliklerde güzel bir şekilde eğitimlerini tamamladılar. Şimdi de sertifikalarını alacak. Voleybolda, Basketbolda, Jimnastikte, Masa Tenisinde, Okçulukta, Spor Tırmanışta, Satranç Yüzmede, kapalı havuzda, portatif havuzlarda üç dönemde toplamda 3 bin 679 çocuğumuza ve gencimize erişmiş olduk. ’dedi.

‘’YENİ SPOR ALANLARI KAZANDIRMAK İÇİN GAYRET İÇERİSİNDEYİZ’’

Spor alanlarını fazlalaştırmak ve daha çok gence ulaşmak adına yeni yatırımlar yapılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, spor salonu ve yeni yüzme havuzu kazandırmak adına çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, ‘’İmkânları arttırdıkça gençlerimizin bu alanlarda istifade ettiğini görüyoruz. Şehrimizde de bunula alakalı yatırımları arttırabilmek için çok değerli büyüklerimizle, bakanlıklarımızla görüşmeler yürütüyoruz. Yüzme ile ilgili olan ihtiyacın da farkındayız. Spor salonu ihtiyacı için yeni yatırımları yapmak üzere adımlar atıyoruz. Allah nasip ederse Akhisar’da yeni bir spor salonu kazandıracağız. 40-45 Milyon TL’lik bir yatırımı kazandırmak için gayret içerisindeyiz. Yüzme imkânlarını arttırmak istiyoruz. Alanyurt bölgemize yeni bir tesis kazandırabilir miyiz bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Aynı zamanda spor salonlarında yapılan sporları arttırabilmek adına bir gayretimiz var.’’ dedi.

Konuşma sonrası tüm branşlarda sertifikalar protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Takdim sonrası sporcular ve aileleri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a sevgi seli göstererek fotoğraf çekimi için sıra oluşturdu. Başkan Alper Taban çocukları kırmayarak her biri ile fotoğraf çekinip aileler ile de sohbet etti.