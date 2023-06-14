Bursa'da kırsal mahallelere yönelik hizmet atağını sürdüren İnegöl Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Çavuşköy Mahallesinde 7 sokakta 3 bin metrekare parke taş kaplama çalışmasını da tamamladı.BURSA (İGFA) - Bir yandan merkezde bir yandan kırsalda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Çavuşköy Mahallesinde altyapının tamamlanmasının ardından 7 sokağın tamamını parke taşla kapladı. 3 bin metrekare parke taş ile köyün sokakları yazın toz, kışın çamurdan kurtulmuş oldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Çavuşköy Mahallesinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Çavuşköy Mahallemizde daha önce de yapmış olduğumuz bazı çalışmalar vardı. Altyapılar tamamlandı. Bugün de parke taş çalışmaları tamamlandıktan sonra son halini yerinde görmek istedik. Özellikle kırsal mahallelerimizde, mahallemizin yaşam alanı içerisinde kalan, insanların mukim olduğu bölgelerde var olan altyapı eksiklerini gidermeye çalıştık. Devamında da parke taş kaplama çalışmasını tamamlıyoruz. Burada da altyapı çalışmaları daha önce yapılmıştı. Şu anda 7 ayrı sokakta da 3 bin m2 parke taş uygulamasını ekiplerimiz tamamlamaya çalışıyorlar” dedi.

“HEM MERKEZE HEM KIRSALA HİZMET ULAŞTIRMA GAYRETİNDEYİZ”

Her bölgeye hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Taban, “Nihayetinde yaşamın olduğu her yerde ihtiyaçlar da var olacak. Biz insanımıza değer veriyoruz. Kırsal mahallelerimize de merkezimizdeki mahallelerimize de en uçtaki mahallelerimize de hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de gerek çalışma arkadaşlarımız gerek parti teşkilatımız gerek muhtarımız gerekse de buradaki temsilci arkadaşlarımızın çok ciddi emekleri var. Bunlar hayırlı hizmetler. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.