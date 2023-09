Bursa'da İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarla merkezin konforunu kırsal mahallelere taşıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 14 kırsal mahallede 65 bin m2 parke taş uygulaması yapılırken, son olarak Çayyaka Mahallesinin yol kaplama çalışmaları tamamlandı.BURSA (İGFA) - Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalarla bu bölgelerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. “Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak” düsturuyla çalışmalar devam ederken, özellikle altyapısı tamamlanan kırsal mahallelerde yolları parke taşla kaplama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi 2023 yılında 13 mahallede benzer çalışmaları gerçekleştirdi. Son olarak Çayyaka Mahallesinde doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından parke taş kaplama çalışmaları başladı. 13 kırsal mahallede 57 bin m2 parke taş uygulaması yapan İnegöl Belediyesi, Çayyaka’da ise 12 sokağı 8 bin m2 parke taş ile kapladı. Toplamda 2023 yılında 14 kırsal mahallede 65 bin m2 parke taş uygulaması yapılmış oldu.

“KIRSAL MAHALLELERİMİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Belediye Başkanı Alper Taban, Çayyaka Mahallesine çalışmanın son gününde hem yapılan uygulamayı yerinde incelemek hem de mahalle sakinlerine hayırlı olsun demek adına ziyarette bulundu. Muhtar ve mahalle sakinleriyle yapılan inceleme sırasında Başkan Alper Taban, kırsal mahallelerde hizmeti aksatmadan sürdürdüklerini ifade ederek; “Kırsal mahallelerimiz bizim için önemli. Şehrimiz her ne kadar sanayi üretimiyle öne çıksa da aslında bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerle tarımda da önemli bir bölge İnegöl. Bu nedenle kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve buralarda yaşamın sürdürülmesi her şeyden kıymetli. Bizler de bu düşünceyle kırsal mahallelerimizde yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu alanda yapılan her yatırımı önemsiyoruz. Bu çalışmalarla, söz verdiğimiz gibi merkezin konforunu kırsal mahallelerimize de taşıyoruz. Gerek altyapı çalışmaları gerek üst yapı çalışmaları gerekse de sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle merkezde ne varsa kırsalda da aynı konforu sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün gelinen noktada kırsal mahallelerimiz artık altyapıya, hatta doğal gaza kavuşuyor. Çayyaka mahallemiz de doğalgazın kullanılmaya başlandığı bir mahalle. Altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlanan köylerimizde de planlamalarımız doğrultusunda hızlı şekilde yolları düzenlemeye başlıyor, parke taş kaplama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çayyaka Mahallemizde Bursa Büyükşehir Belediyemizin parke taş temini ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün uygulamasıyla sokaklarda parke taş kaplama çalışmasına yaklaşık 10 gün önce başladık. Bugün artık uygulamanın sonundayız. Çalışmaları yerinde görmek istedik” dedi.