İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı, U14 Ligi Kulüpler Bölge Şampiyonasından 4 birincilik, 6 ikincilik ve 1 üçüncülük olmak üzere toplam 11 derece ile döndü.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı, 08-09 Nisan 2023 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen U14 Ligi Kulüpler Bölge Şampiyonasında boy gösterdi.

Oryantiring alanında katıldığı her müsabakada adından söz ettiren İnegöl Belediyespor, 31 takımdan 429 sporcunun katıldığı bu yarışmalarda da rakiplerinin önüne geçerek derecelerle İnegöl’e dönmeyi başardı.

İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı, yarışmalar neticesinde 4 birincilik, 6 ikincilik ve 1 üçüncülük olmak üzere 11 Başarı Belgesi alarak müsabakaları tamamladı.