Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Bursaspor’a destek toplantısında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor’un hedefinin Süper Lig’e çıkmak değil Süper Lig’deki ikinci şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirterek, bu kapsamda organize sanayi bölgeleri ve iş dünyası temsilcilerinin katkılarıyla 60 milyon TL’lik yeni bir destek açıkladı. Başkan Burkay, forma alımı, deplasman sponsorlukları ve metro istasyonu isim haklarını kapsayan desteğin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katlanarak artacağına inandığını ifade etti.

BTSO Altıparmak Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, OSB Yönetim Kurulu Başkanları ve sponsor firma temsilcileri katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor’un Bursa için her zaman bir futbol kulübünden daha fazlasını ifade ettiğini söyledi. Bursaspor’un kentin ortak duygusu, heyecanı ve hafızası olduğunu belirten Başkan Burkay, "Bursaspor’un güçlü olduğu dönemlerde, Bursa daha özgüvenli, daha kenetlenmiş, daha umut dolu bir şehir olur. Bu yüzden Bursaspor’a verilen her destek aslında Bursa’nın geleceğine, birliğine ve ruhuna yapılan bir yatırımdır. Bugün burada, bu büyük sevdanın, bu köklü aidiyetin ve bu eşsiz hikâyenin bir parçası olduğumuzu bir kez daha göstermek için bir araya geldik" dedi.

"Bursa iş dünyası yanındayım kampanyasını sahiplendi"

Bursa iş dünyası olarak Bursaspor’un her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Burkay, geçen yıl başlatılan Yanındayım kampanyasına iş dünyasının büyük bir sahiplenme ortaya koyduğunu hatırlattı. 35 milyon TL ile başlayan ve iş dünyasının büyük bir destek sağladığı kampanyada, bireysel bağışlar ve sponsorluk anlaşmaları ile tüm Bursaspor taraftarlarının sahiplenmesi ile yüz milyonlarca TL’lik bir bütçeye ulaşıldığını ifade eden Burkay, "Geçen yıl 35 milyonla başlayan kampanyamız başta iş dünyamız olmak üzere kentimizin sahiplenmesiyle 450 milyonluk bir desteğe dönüştü. Tüm organize sanayii bölgelerimiz 1963 Tribünü kombinelerini 2 sezonluğuna yüksek bedeller karşılığında aldılar. Loca ve forma alımının yanı sarı ‘Yanındayım’ kampanyasına verilen destekler, Enes Başkan’ın liderliğinde transfer tahtasının açılması ve başarılı transferlerin yapılmasının da önünü açtı. Bu destekler sahaya da yansıdı ve hep birlikte şampiyonluğu kucakladık. Bugün de aramızda olan OSB başkanlarımıza ve her zaman Bursaspor’un yanında olan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bursaspor için yeni bir kıvılcım daha yakıyoruz"

"Biz bugün burada yeni bir kıvılcım daha yakıyoruz" diyen Başkan Burkay, yeni sezonun daha zorlu geçeceğini ancak tüm şehrin sahiplenmesiyle bu sezon da şampiyonluk hedefine ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Başkan Burkay, "Bursa iş dünyası olarak bu sezon da Bursaspor’umuzun yanındayız. Başta Uludağ İçecek, Bursa Çimento, Matlı Grup, Doruk Hastanesi, Hayat Hastanesi, Seyhanlar Market gibi değerli firmalarımız olmak üzere Bursa iş dünyamız bu sezon da şampiyonluk için takımımıza omuz verdi. Bugün duyurusunu gerçekleştirdiğimiz ilave destekler ile Bursa iş dünyası Bursaspor’umuzun her zaman yanında olduğunu tüm Türkiye’ye bir kez daha hissettirmiştir. Kampanyamız, forma alımı, deplasman sponsorluğu ve metro istasyon isim haklarını kapsamaktadır. Ayrıca Odamız iştiraki KFA Fuarcılık tarafından işletilen Bursa Fuar Merkezi’nde Bursastore için kalıcı bir alan tahsis ediyoruz. Bu adım her yıl Bursa Fuar Merkezi’ne gelen milyonlarca ulusal ve uluslararası ziyaretçinin Bursaspor’a dokunmasını sağlayacak ve Bursaspor’un hem ulusal hem de uluslararası düzeyde marka imajına katkı sağlayacak" dedi.

Yanındayım kampanyasına destek çağrısı

Açıklanan desteklerin 60 milyon TL’nin üzerinde bir tutara denk geldiğini ifade eden Burkay konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bununla birlikte Yanındayım kampanyasının bağış hesabına katkı yapılması için bugün hep birlikte güçlü bir çağrı yapıyoruz. İş dünyamızın yanı sıra Bursaspor’a gönül vermiş taraftarlarımızın da kampanya hesaplarına ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Başta Bursaspor olmak üzere başlattığımız bağış kampanyalarına destek olan Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlarımıza ve iş dünyamızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyor, Bursaspor’umuza şampiyonluk yolunda yürekten başarılar diliyorum. Bursaspor’un hedefinin Süper Lig’e çıkmak değil, Süper Lig’deki ikinci şampiyonluğa ulaşmatır."



"Borçsuz bir bursaspor hedefliyoruz"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, BTSO ev sahipliğinde önemli bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Geçen yıl Haziran ayında göreve başladıktan bu yana gerek mali gerekse sportif anlamda önemli aşama kaydettiklerini belirten Çelik, istikrarlı sürecin devamı açısından şehirdeki tüm dinamiklerin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, OSB Başkanları ve iş dünyasına teşekkür eden Çelik, "Amacımız 2 milyar TL’den 1 milyar TL’ye düşürdüğümüz borcu sıfırlamak. Kulübümüzü borçsuz bir konuma getirmek. Bunun için şeffaflık, liyakat ve taraftar ile güçlü bir iletişim içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu süreçte en önemli konu bir yıl içinde oluşturduğumuz birlik beraberlik ortamını bozmak isteyenlere müsaade etmemek. Biz Bursaspor’a destek veren herkesin ayağına gideceğiz, fitne sokulmasına izin vermeyeceğiz. Bizim yürüyüşümüz şu anda sadece Bursa’da değil tüm Türkiye’de olumlu örnek olarak gösteriliyor. Geçen yıl 41 bin seyirci ortalaması ile Türkiye’deki profesyonel liglerde en çok taraftara oynayan ikinci kulüp olduk. Bu sene de 33 bin 500 kombineye ulaşmamıza 2 bin bilet kaldı. Bugün de bu desteğe öncülük eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bursaspor’u hak ettiği yere taşımamız gerekiyor"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursaspor’un Bursa’nın en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Bursaspor’un Bursa’ya ve futbol camiasına katkıları göz önünde bulundurulduğunda ‘baş tacı’ edilmesi gerektiğini söyleyen Ayyıldız, "Bursaspor geçen sezon şehrimize bir şampiyonluk yaşattı. Enes Başkana ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak hala hak ettiğimiz yerde değiliz. Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir kulüp. Bu kulübü tüm gayretleri ortaya koyup hak ettiği yere getirmek gerekiyor. Bu yolda kentimizin tüm dinamikleriyle takımımıza destek olmak zorundayız. Bu anlamda böyle bir desteğe öncülük eden BTSO’ya teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.