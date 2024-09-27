“Bursa iş dünyası TEKNOSAB lojistik park için güçlerini birleştiriyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üreten Türkiye’nin merkezlerinden biri olan Bursa’nın hikayesinin birçok şehirden farklı olması gerektiğine inandıklarını belirterek, “BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana Bursa ekonomisine istikamet çizmek amacıyla güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi, güçlü bir vizyon ve güçlü bir nesil temeli üzerine 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdik.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Müstakil Düşünceler Konferansı’nın konuğu oldu. “Bursa Ekonomisi ve Gelecek Vizyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Başkan Burkay, TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere BTSO tarafından yürütülen proje ve çalışmaları işadamları ile paylaştı.

“Dezenflasyon süreci tüm sektörleri etkiliyor”

Ekonomideki gelişmelere değinen Başkan Burkay, dezenflasyon politikalarının tüm sektörleri etkilediğini kaydetti. Talep enflasyonu bastırılırken maliyet enflasyonunun yükseldiği bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Burkay, “Yüksek enflasyon ortamında şirketlerimizi yaşatmamız mümkün değil. Üretim ve ticaret hayatımızın tüm kesimleri için zorlu olan bu süreci en az hasarla atlatmayı amaçlıyoruz. Ekonomi yönetimimiz tarafından yapılan düzenlemelerin üretimden ticarete, istihdamdan ihracata kadar katma değer oluşturan tüm firmalarımızın gözetilerek hayata geçirilmesi bu dönemde en önemli beklentimiz. Bu konuda görüş ve çözüm önerilerimizi her fırsatta ekonomi yönetimimizle paylaşmayı sürdürüyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin üretime dayalı bir hikayesi olmalı”

Enflasyonla mücadeleye bağlı olarak yaşanan gelişmelerin bir paradoksu da gözler önüne serdiğine dikkati çeken Başkan Burkay, “Bu süreçte firmalarımızın bir numaralı şikayetleri işlerin durgun seyrediyor olması. İkinci şikayetleri ise yetişmiş çalışan sayısındaki yetersizlik. Aslında bu durum bugün yaşanan sıkıntıların ana kaynağını bizlere gösteriyor. Türkiye’nin farkı üretim heyecanı ve dinamik ekonomik yapısıydı. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. İşte biz bu yüzden üreten Türkiye’nin merkezlerinden biri olan Bursa’nın hikayesinin birçok şehirden farklı olması gerektiğine inanıyoruz. BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana Bursa ekonomisine istikamet çizmek amacıyla güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi, güçlü bir vizyon ve güçlü bir nesil temeli üzerine 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdik.” şeklinde konuştu.

Bursa sanayideki dönüşümünü tamamladı

Bursa’nın 2013 yılından bu yana ekonomik göstergelerde önemli bir gelişim gösterdiğini kaydeden Başkan Burkay, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu dönemde Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız 19’dan 170’e, kilogram başı ihracat değerimiz 4,5 dolara kadar yükseldi. İhracatımız yıllık 17 milyar dolar seviyelerine, orta yüksek teknoloji ihracatındaki payımız ise ülke ortalamasının iki katına çıktı. Ürettiğimiz mal ve hizmeti 200’ü aşkın ülke ve bölgeye sunuyoruz. Sanayideki dönüşümünü büyük ölçüde tamamlayan, tarihi projelerle milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörleri arasında bulunan Bursamız son yıllarda hizmete açılan dev ulaşım projeleri sayesinde küresel ticaret ağında artık çok daha güçlü bir çekim merkezi potansiyeline de sahip.”

“Bursa orta ihracat tuzağını aşamadı”

Tüm bunlara karşın Bursa’nın yatırım alanlarının yetersizliği nedeniyle son 4-5 yıldan bu yana yerinde sayan bir şehir kimliğine dönüştüğüne vurgu yapan Başkan Burkay, “Bu durumu orta ihracat tuzağı olarak nitelendiriyoruz. Rekabet içinde olduğumuz şehirler, sanayi yatırımlarıyla Bursa’yı ihracat sıralamasında dördüncülüğe kadar çekti. Bundan 10 yıl önce ülkemizin ihracatı 145 milyar dolarken, Bursa, 12,8 milyar dolar ihracatla bu alandaki sıralamada ikinci şehir konumundaydı. Türkiye’nin 2023 yılındaki ihracatı 255 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Bursa ise sınırlı bir artışın ardından 17,6 milyar dolarlık ihracatıyla bugün, Kocaeli ve İzmir’in de ardında kalarak 4’üncü sıraya kadar geriledi. Böyle devam edersek önümüzdeki yıllarda ilk 10’daki yerimizi de kaybedeceğiz. BTSO olarak bu gidişata dair çözüm önerilerimizi uzun yıllardır paylaşıyoruz. Bursa olarak bizim planlı, ölçek ekonomisine uygun yeni yatırım alanlarına ihtiyacımız var. BEBKA tarafından hazırlanan rapora göre yerleşim alanlarının içinde sıkışıp kalan ve plansız alanlarda üretim yapan yaklaşık 8 bin sanayi tesisimiz var. Bu firmalarımız, kapasite artışları, depolama sorunları ve lojistik zorluklarla karşı karşıya. Üstelik bu tesisler, kentte trafik ve çevreye dair de ciddi kaygılar oluşturuyor. Bu tesislerimiz için planlı yeni sanayi alanlarına duyduğumuz ihtiyaç, ertelenemeyecek boyutlara ulaştı. İş dünyamızın öncelikleri de dikkate alınarak, şehrin tüm dinamiklerinin katkı vereceği Kent Anayasası bir an önce hazırlanmalı.” şeklinde konuştu.

“Bursa iş dünyası TEKNOSAB lojistik park için güçlerini birleştiriyor”

Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koydukları TEKNOSAB projesine ilişkin de bilgiler paylaşan Başkan Burkay, bölgede 12 firmada üretimin başladığını, çalışan sayısının ise 4.700’e ulaştığını söyledi. Yıl sonuna kadar 37 firmanın faaliyete geçeceğinin bilgisini veren Başkan Burkay böylece yatırım tutarının 40 milyar TL’ye ulaşacağını sözlerine ekledi. Türkiye’nin ileri teknolojili yatırım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOSAB’da Güney Marmara’nın en büyük ve en kapsamlı lojistik merkezini de hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Burkay, “Bu çerçevede bir ilke imza atarak TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzu kurduk. Toplam yatırım bütçesi 210 milyon dolar olan proje kapsamında SPK’dan onay alarak ilk grup payların BTSO ve TEKNOSAB üyesi yatırımcılara ihraç süreçleri ile ilgili hesap açım işlemlerini başlattık. A ve B grubu payların arasında herhangi bir imtiyaz farkı bulunmuyor. Katılım paylarını alan yatırımcılarımız, TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’ne ortak olurken, Bursa ve Güney Marmara’nın en büyük ve en kapsamlı projesinin ortağı olmanın yanında bu büyük projenin değer artışı, kira gelirleri ve birçok avantajından da faydalanabilecek. Bu projeye işadamlarımızın da mutlaka talepte bulunmalarını bekliyoruz.” dedi.