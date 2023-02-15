Bursa, gerek belediyeleri gerekse de hayırseverleri ile depremin ilk gününden beri örnek bir dayanışma sergiliyor. Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Hatay’ın İskenderun ilçesine kurulan konteyner kentin tüm altyapı hizmetleri BUSKİ tarafından sağlanıyor. Bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaraların sarılması için büyük bir gayret ortaya konulduğunu söyledi.

Hatay’da çadır ve konteyner kentler kurulması, seyyar tuvaletler oluşturulması ve Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede tüm birimleriyle kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanında Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelen belediyelerle örnek bir dayanışma sergilenirken; saha incelemelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Bursalı hayırseverlerin katkısıyla kurulan konteyner kenti ziyaret etti. İçme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının BUSKİ ekipleri tarafından yapıldığı konteyner kentte Başkan Aktaş’a, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Salman ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da eşlik etti. Konteyner kente yerleşen depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Aktaş, sadece İskenderun’da değil tüm deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma sergilendiğinin altını çizdi.

DEVLET MİLLET KAYNAŞMASI

Yaralara merhem olmak, yoklukları giderebilmek adına olağanüstü gayret sarf edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, müthiş bir devlet millet kaynaşmasının söz konusu olduğunu vurguladı. Hatay'ın depremden en çok etkilenen şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "İskenderun da Hatay’ın en büyük ilçesi. Yaklaşık 300.000 nüfusuyla çekim merkezi. İskenderun'da da ciddi hasarlı binalar var, yıkılmış binalar var. Bu noktada burada da olağanüstü gayret var. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda'mızın, Gemlik Belediyemizin, yine Bursa milletvekillerimiz Refik Özen, Zafer Işık ve Mustafa Esgin burada yaraları tamir etmek, sorunları giderebilmek adına gerçekten büyük bir gayret gösteriyor. Burada oluşturulan Gemlik Konteyner Kent’in altyapısıyla alakalı sıkıntı vardı. Hemen tam donanımlı araçlarla 10 kişilik iki ekibi gönderdik. Velhasıl herkes işin bir ucundan tutmuş ve burada hayatı normalleştirmek adına olağanüstü bir gayret söz konusu" dedi.

BURSA, MAZLUM VE MAĞDURUN YANINDA

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay merkezde çadır kent ve konteyner kent kurmakla görevlendirildiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Bursalı sanayicilerle, ticaret ve sanayi odaları ile iş adamları ve Bursa'daki hayırseverlerin destekleriyle yeni konteyner kentler oluşturacaklarının altını çizdi. Sorunların birlik ve beraberlikle aşılmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa, gerçekten her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuş bir şehirdir. Allah herkesten razı olsun. Destek ve katkıların bir süre daha devam etmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Ölenlere rahmet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Zafer Işık da Gemlik Konteyner Kent'e verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Depremin ilk gününden beri bölgede olduğunu belirten Işık, "Bölgemizden gelen yardımları burada eksiksiz şekilde deprem mağdurlarına sunmaya gayret ediyoruz. Özellikle Gemlik'in bu bölgede ciddi etkisi var. Buraya bölgedeki kimsenin sırtına yük olmadan bir konteyner kent kurduk. Depremzedelere her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştuk.

Devlet millet işbirliğiyle yaraları sarmaya çalıştıklarını dile getiren Bursa Milletvekili Refik Özen ise şu anda en önemli ihtiyacın konteyner kentler ve seyyar tuvalet banyoları olduğunu hatırlattı. BUSKİ ekiplerinin de su altyapısı ile alakalı ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Özen, "Bu sayede yapılan çalışmalarla mahallelerimize su verilmeye başlandı. Önemli bir ihtiyaç giderilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

2800 KAYIP

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise ilçede yaklaşık 371 binanın hasarlı olduğunu 2.800 İskenderunlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Tosyalı, "Allah herkesten razı olsun. Ülkemizin dört bir yanından ‘bizleri tanımayan’ insanlar yanımızda oldu. Bizlerin yarısına merhem olmaya çalıştı. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Kendisine de tüm ekibine de teşekkür ediyorum. Sorunları en kısa sürede çözmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, birbirinden kıymetli belediyelerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler için harcadıkları 1 lira, 100.000 katı ile kendilerinin gelir hanelerine yazılsın" açıklamasında bulundu.

Başkan Aktaş, Gemlik Konteyner Kent’te kalan çocuklara oyuncak dağıtıp, onların gönlünü almayı da ihmal etmedi.