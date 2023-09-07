Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı son iki ayda 4 bin 514 yangın ve olaya müdahale edildiği açıkladı.

Ağız ve Diş Sağlığı Profesörü Hakan Akın Özel Adatıp Hastanesi’nde Ağız ve Diş Sağlığı Profesörü Hakan Akın Özel Adatıp Hastanesi’nde

Bursa’da 28 istasyonda 616 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, temmuz ve ağustos aylarında 2 bin 459 yangın, bin 995 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 60 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 4 bin 514 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 318 itfaiye raporunun hazırlandığı, 46 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.