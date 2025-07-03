2024-2025 eğitim ve öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalarla 332 okulda toplam 183 bin 665 öğrenci ile 12 bin 765 okul personeline temel yangın eğitimi verildi. Eğitimlerde, yangın anında ve ev kazalarında nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yangın hortumu kullanımı gibi müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca acil durumlarda uygulanması gereken tahliye prosedürleri ve yangın anında sergilenmesi gereken doğru davranış biçimleri hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, eğitimler sırasında merak ettikleri konularla ilgili sorular sorarak sürece aktif olarak katılım sağladı. Haziran ayı boyunca Bursa genelinde 1474 yangın ve 1461 kurtarma vakası olmak üzere toplam 3 bin 139 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, eğitim çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Bülten