Bursa İtfaiyesi son günlerde artan orman yangınları karşısında vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Bursa İtfaiyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları ve ülkemizde artış gösteren orman yangınları nedeniyle tüm vatandaşlarımızı; ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ ve bahçe temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.