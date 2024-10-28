Bursa İTÜ Mezunları Derneği (İTÜDER), Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu kutlamak ve gelirini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri için oluşturulan burs fonuna aktarmak üzere Türk Müziği Korosu Konseri düzenledi. 26 Ekim Cumartesi akşamı Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Salonu’nda düzenlenen geleneksel Cumhuriyet etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursalı İTÜ mezunlarının ve öğrencilerin bir araya geldiği kokteyl ile başlayan program, İTÜ Türk Müziği Korosunun konseri ile devam etti. Etkinlik, katılımcıların Cumhuriyet’in 101. Yıldönümü gururunu ve mutluluğunu birlikte paylaşmasını sağlarken, aynı zamanda mezunlar ve öğrenciler arasındaki dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağladı.

“GELECEĞİN AYDINLIK YÜZLERİNE KATKIDA BULUNMAK, ATATÜRK’ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Programa ev sahipliği yapan Bursa İTÜDÜER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu, gerçekleştirdiği TUSAŞ’ta gerçekleşen hain terör saldırısını lanetleyerek başladığı açılış konuşmasında, “Bu tür organizasyonlara imza atmak bizim için büyük bir gurur olduğu gibi, aynı zamanda milli bir görevdir. Geleceğin aydınlık yüzlerinin eğitimine katkıda bulunmak, bir anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak demektir.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişiminde İTÜ mezunlarının her zaman önemli görevler üstlendiğinin altını çizen Başkan Tuğcu, “1773’ten bugüne ülkemizin en nitelikli ve en aydın nesillerini yetiştiren örnek bir kimliğe sahip üniversitemizin öğrencilerine bulunacağımız desteklerle Türkiye’nin gelişiminde ve Cumhuriyetimizin geleceğe taşınmasında sorumluluğumuzu en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan İstanbul İTÜDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cevahiroğlu da “Paşamızın emanetini bir görev olarak gençlerimize yeniden hatırlatırken, milletimizin ve memleketimizin ilelebet payidar kalacağını da O’nun bize öğrettiği gibi biz de gelecek nesillere öğretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuğberk Çelikkol şefliğinde Türk müziğinin zengin repertuvarını dinleyicilere sunan orkestraya, konuk sanatçılar Çiğdem Yarkın ve Nusret Yılmaz da etkileyici performanslarıyla eşlik ederek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Sanatçılara ve etkinliğin sponsorlarına takdim edilen plaketlerin ardından hatıra fotoğrafı çekinen İTÜ Mezunları, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadıkları için Bursa İTÜDER Yönetim Kuruluna teşekkürlerini sundular.