Türkiye’nin en büyük koşu festivali 11. kez tüm koşu camiasını Bursa'nın İznik ilçesinde buluşturdu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonunun başlamasına sayılı saatler kala heyecan doruğa ulaştı. 14-16 Nisan 2023 tarihlerinde İznik’te gerçekleşecek maraton altı kategoride yapılıyor.

Medeniyetlerin başkenti İznik’e 13 ülkeden 600 sporsever geliyor. 3 gün boyunca sürecek İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali, en uzun ve zor koşu yarışı olan 164 kilometrelik İznik Ultra 160K yarışı başlangıç işareti ile 27 sporcu startta yerini aldı. Türkiye’nin en büyük 5. gölü çevresindeki patika ve yollarda koşacak, İznik Gölü havzasının güzelliklerini keşfedecek yarışmacılar Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından geliyorlar. Türkiye dışında 12 farklı ülkeden 70 yabancı koşucu katılıyor.

2011 yılından bugüne Macera Akademisi - MCR Racesetter tarafından düzenlenen İznik Ultra Maratonu, başta İznik Belediyesi ve yerel kurumlar olmak üzere birçok destek ile devam ediyor. Sporcuları yarışlara çeken fikir; İznik Gölü’nün çevresini koşarak, kas gücüyle dönmek!

Üç gün süren festivalde 160, 50 ve 25 kilometrelik patika parkurları, 14km Çamdibi, 5K UNESCO Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. İzleyicilerle birlikte 1.500 sporsever Bursa’ya, UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde bulunan ve 2.500 yıllık geçmişe sahip İznik’e geldi. Misafirler, göl çevresindeki 21 köy ve mahallenin alkışları ve destekleriyle koşacak. İznik Ultra Maratonda JAK ve Komando Timleri de görev aldı.

TARİH VE DOĞANIN İÇERİSİNDE EŞSİZ BİR MARATON

Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonunun başlamasına sayılı saatler kala İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamada bulundu. Başkan Usta “Ülkemizin en önemli etkinlikleri arasında yer alan İznik Ultra Maratonu bu yıl 11. kez düzenleniyor. Ulusal ve uluslar arası düzeyde yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapacak. Sporcular, 160K, 50K, 25K, ve 14, km’lik İznik’in muhteşem doğal parkurlarını aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Ayrıca tarihi eserlerin arasından yarışmacılar 5 km’lik İznik Unesco Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. İznik Ultra Maratonu Çocuk Koşusu ile son bulacak. Ben bu vesile ile herkesi bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum ” dedi.

ULTRA MARATONDA, ULTRA DAYANIŞMA, ULTRA REKABET

Geçtiğimiz yılların kürsü sahipleri İznik Ultra’ya geri geldi. 160K yarışında Salih Bulut, Özgür Sancak, Hilmi Güven ve Sergei Terentev rekabet ederken, Oğuzhan Emre Singer 50K’da rekor için koşacak. İznik’te çekişmeli bir rekabet, yeni parkur rekorlarının kırılması bekleniyor.

İznik Ultra Maratonu Ödülleri 16 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.30 ‘da sahiplerini bulacak.