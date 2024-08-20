İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şu seviyesi minimum değerin altına düşen İznik Gölü kenarında, VARAKA firmasına ayrıcalık tanınarak fabrika kurulması kararına sert tepki göstererek, konuyu üç ayrı bakanlığa TBMM'ye soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şu seviyesi minimum değerin altına düşen İznik Gölü kenarında, VARAKA firmasına ayrıcalık tanınarak fabrika kurulması kararına sert tepki gösterdi.

Konuyu üç ayrı bakanlığa yazdığı soru önergesiyle TBMM’ye taşıyan Milletvekili Türkoğlu, Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Sanayi’ye ait İznik Gölü’nün hemen dibindeki arazinin, 8839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özel endüstri bölgesi ilan edilmesinin, İznik Gölü Adına “intihar” anlamına geleceğini vurgulayarak, “Bu şirkete sağlanan ayrıcalığın sebebi nedir?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adeta soru yağmuruna tutan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “İznik Gölü’nde su seviyesi minimum işletme kotu olan 83,30 metrenin maalesef altına düştü. Bu durumda, ilk olarak DSİ pompalarının gölden doğrudan su çekimlerini durdurulması gerekmektedir. Tam tersine çevredeki fabrikalar için İznik Gölü’nden doğrudan su çekimleri devam etmekte, ilave olarak açılan kuyular nedeniyle de, gölün yeraltı sularıyla beslenmesi engellenmektedir. Bu nedenle, gölün çekildiği alanlar derhal korunmaya alınmalı, özellikle de tarıma açılması yasaklanmalıdır. Ne var ki, bu önlemler alınmadığı gibi, aksine İznik Gölü’nün çevresi, son olarak alınan Varaka Kağıt Sanayi kararıyla adeta organize sanayi bölgesine dönüştürülmek istenmektedir” diye konuştu.