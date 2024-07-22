Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı çalışmaları sürüyor. Barajın tamamlanması halinde milli ekonomiye katkısı 345 milyon lira olacak.BURSA (İGFA) - Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor



Karacabey'deki Gölecik Barajı projesinin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacağını, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacağını söyledi.

Gölecik Barajı’nda çalışmalar devam ettiğini kaydeden Balta, şimdiye kadar yaklaşık 637 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirildiğini, 91 metre kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandığını belirterek, "Ayrıca eş zamanlı olarak; enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilmekte. Su Alma Şaftı cebri boruların montajı devam ederken, gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı sürdürülmektedir. Asansör / havalandırma şaftı ve prekast merdiven imalatına da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir" diye konuştu.