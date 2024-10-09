CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Kayapa’da yaşanan koku sorununu TBMM gündemine taşıdı. Sorunun çözümü için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nden çevreye yayılan kokudan duyulan rahatsızlığı yaptıkları eylemlerle ortaya koyan vatandaşların sesi olarak CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuyu Meclis'e taşıdı.

“Ortada ciddi bir sorun var ve ivedilikle çözülmesi gerekiyor" diyen Milletvekili Altaca Kayışoğlu, sadece Kayapa bölgesinde değil kentin geneline yayılan bir koku sorunu olduğunu artık Bursalıların bildiğini ve hissettiğini ifade ederek, ". Kayapa’da hayatını sürdüren vatandaşlarımız günlük yaşamlarını sıkıntıya sokan kokunun oturdukları sitelere komşu sanayi bölgesinden yayıldığını hissedebiliyorlar. Kokunun kimyasal madde kaynaklı olduğu düşüncesindeler ve bunun kendilerine, çocuklarına zarar vermesinden endişe ediyorlar. Sorunun çözümü için de eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu sorunun çözümü etkili denetimden geçiyor. Bunu yapacak olan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Bu nedenle Bakan Kurum’un cevaplaması için Kayapalıların endişelerini ifade eden soru önergesi verdik. Umarız, Bakan; soruna ivedilikle yaklaşır, sorunun çözümüne katkı sunar” dedi.

Bu arada CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği TBMM Başkanlığı aracılığıyla verdiği soru önergesinde, Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki kimyasal koku yayılımı ile ilgili bir denetim yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise hangi fabrikalara cezai işlem yapıldığını, kaç fabrikanın bu kapsamda denetlendiğini, geceleri yoğunlaşan kokunun önlenmesi için neler yapıldığı, fabrikaların baca filtreleme sistemlerinin ne ölçüde denetlendiği, denetimlerde uygulamadan kaçınan sanayi tesislerine ne gibi yaptırımlar uygulandığı yönündeki sorulara da yanıt aradığını söyledi.