Bursa'nın içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajları'nda su seviyesi alarm vermesi üzerine Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi'nden Nilüfer Barajı'nda basın açıklaması yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi bünyesindeki Çevre Meclisi, BUSKİ verilerine göre barajların su doluluk oranlarının yüzde 19,47'ye inmesi ardından Nilüfer Barajı'nda basın açıklamasında bulundu.

Çevre Meclisi'nin açıklamasını Meclis Başkanı Özge Sivrioğlu okudu.

Akarsu havzalarında işletilen madenlerin, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarımızı kullanan ve kirleten kontrolsüz sanayileşmenin, bilinçsizce kullanılan tarım ilaçlarının, geleneksel sulama yöntemlerinin su kaynakları üzerindeki tahribatı azımsanmayacak boyutlarda olduğunun altını çizen Sivrioğlu, sanayinin daha az su kullanan, sıfır sıvı deşarjı sistemleri gibi suyun geri kazanımını sağlayan ileri teknolojiler kullanmasını, vahşi madenciliğin terk edilmesi, Yeşil Orman Seferberliğinin yapılması, tarımda vahşi sulamadan vazgeçilip damla veya yağmurlama sulamaya geçişin yapılmasını talep ettiklerini sıraladı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ise suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğunu belirterek, Türkiye'nin ise su kaynakları bakımından zengin bir ülke olmadığı söyledi. Başkan Aksoy, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını önlem almaya çağırdı.

Hatırlanacağı gibi, önceki hafta da barajlardaki azalmalar dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Bursalılara su tasarrufu çağrısında bulunmuştu.