Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dünya çapında yürütülen ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek olan Bursa Kent Konseyi, bez çanta tasarım atölyesi ile daha temiz bir doğa için harekete geçti.

Hayatın her alanında yaygın olarak kullanılan plastikler, çevresel kirliliğin en önemli kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, geçtiğimiz günlerde plastik kullanımının azaltılması amacıyla ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek verdiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi tarafından bez çanta tasarım atölyesi düzenlendi. Plastik kullanımının azaltılarak doğa dostu malzemelerin özendirilmesini amaçlayan atölye, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alan Bursa Kent Konseyi yerleşkesinde düzenlendi. Atölye çalışmalarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, el emeğiyle ürettikleri günlük kullanıma uygun çantalarla toplumda plastiksiz yaşamı özendirmeyi amaçlıyor.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ni desteklediklerini hatırlattı. Bu kapsamda bez çanta atölyesi düzenlediklerini söyleyen Aksoy, “Kadınların atölyeye olan ilgisi bizleri mutlu etti. Plastiksiz bir yaşamı amaçlıyoruz. Herkes kendi bez çantasını yanında taşısın ve daha az plastik ürün kullansın diye bu atölyeyi hayata geçirdik. Ortaya çok güzel tasarımlar ve çalışmalar çıktı. Bu tür atölyelerimizi yaygınlaştıracağız” dedi.