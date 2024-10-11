Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ve Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Açıklamada, kız çocuklarının hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konuları üzerinde duruldu. Ayrıca Mehmet Yıldız'ın yakasına taktığı pembe kurdele ile meme kanseri farkındalık ayı ve önemine de dikkat çekti.

"DÜNYA KIZ ÇOCUKLARININ HAK VE EŞİTLİĞİ VURGULANIYOR"

Basın açıklamasında, 11 Ekim’in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılından bu yana “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlandığı hatırlatıldı. Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerisiyle alınan bu kararın kız çocuklarının haklarını korumak ve onları topluma kazandırmak açısından önemine dikkat çekildi. Kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel haklarına erişiminin sağlanması gerektiği belirtildi.

"KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA SON VERİLMELİ"

Açıklamada, kız çocuklarının şiddet, taciz ve ayrımcılıkla karşılaştığı vurgulanarak, bu tür olayların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Derya Şimşek Aksakal, "Bir kız çocuğu olarak geleceğe umutla bakmaları gerekirken yarınları karanlık bulutlarla kaplanıyor" dedi. Özellikle 2024 yılı Eylül ayında erkekler tarafından 34 kadının öldürüldüğü ve 20 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu belirtildi.

"KADIN CİNAYETLERİ VE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Kadın cinayetlerine dikkat çeken Aksakal, 2024 yılının ilk 9 ayında 298 kadının katledildiğini ve bunun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi. "2008’den bu yana toplam 4700 kadın cinayeti işlendi" ifadeleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN MÜCADELE"

Kadın Meclisi Başkanı, kadınların sadece birer rakam olmadığını, üreten, toplumda var olan bireyler olduklarını belirtti. "Bizler, anneler, kız kardeşler, eşler, arkadaşlarız" diyerek toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelenin önemine değindi. Kadınların sokakta, evde ve her yerde güvenli bir yaşam talep ettikleri vurgulandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR"

Aksakal, şiddeti önlemede İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekti ve sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti. "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyerek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hukuki düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

"BİLİMDE VE TEKNOLOJİDE KADINLAR" VE "KIZ ÇOCUKLARI ORMANI"

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle iki özel program planladı. İlki, “Dünyayı Değiştiren Kadınları Öğreniyor, Resmini Yapıyorum” başlıklı resim yarışması. Bu yarışma, bilim ve teknoloji alanında öne çıkan kadınları çocuklara tanıtmayı hedefliyor ve 11 Şubat’ta sonuçlandırılacak.

İkinci program ise "Kız Çocukları Ormanı" kurma projesi. Aralık ayında hayata geçirilecek bu projede, öldürülen kız çocuklarının anısına her bir ağaca bir isim verilecek. Bu proje ile cinayetlere karşı farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

"DAYANIŞMA YAŞATIR"

Açıklamanın sonunda, kadınların birlikte güçlendiği ve dayanışmanın yaşattığı vurgulandı. "Şiddetsiz bir yaşam için ellerimizi birleştirelim" çağrısında bulunuldu.