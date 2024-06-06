Dünya Çevre Günü’nde çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çevre gönüllüleri İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kıyı temizliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından İznik İnciraltı Halk Plajı’nda atık toplama etkinliği düzenlendi. Kıyılardaki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe, Bursa Kent Konseyi Çevre Gönüllüleri katıldı. Gönüllüler ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Alper Makam, 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinliklerde İznik İnciraltı Halk Plajı’nda Kent konseyi gönüllüleriyle birlikte sahil temizliği yaptıklarını söyledi. Makam, daha temiz bir çevre için ele ele vererek çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.