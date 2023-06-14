Bursa'da Kükürtlü Lions Kulübü'nün yeni dönem başkanı Özleyiş Ardalı, görevini gerçekleşen renkli törenle Emire Cantürk Eren'den devraldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde sivil toplum örgütlerinden biri olan Kükürtlü Lions Kulübü'nde görev değişimi yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulda oy birliğiyle 2023-2024 dönemi başkanı seçilen Özleyiş Ardalı, Mövenpick Hotel Bursa’daki görkemli devir-teslim töreninde başkanlık madalyonunu Emire Cantürk Eren'den devraldı.

Hizmet ateşinin yakıldığı büyük ilgi gören gecede konuşan yeni Başkan Ardalı, “Bugün burada bu mutlulu yaşıyorsam bunu 100 yıl önce bu hakları Türk kadınına armağan eden Atatürk’e borçluyum. Bu önemli görevin sorumluluğunun bilinci içindeyim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte değer ve amaçlarımız doğrultusunda görevimi yerine getirmeye çalışacağım” dedi. Eski başkan Eren’in de tüm çalışma arkadaşlarına plaket ve çiçeklerle teşekkür ettiği gecenin sonunda; Özleyiş Ardalı’nın başkanlığındaki yeni yönetim ve üyeler yeni çalışma dönemini pasta keserek kutladı.

Gecenin finalinde ise sahneye çıkan Safa Zakir, şarkılarıyla konukları doyasıya eğlendirdi.