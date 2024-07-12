Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen ‘Bursa Kültür Gezisi’ turları, Yeşilova Mahallesi’nden başladı. Turun ilk kafilesini oluşturan Yeşilova Mahallesi kadınları, ücretsiz olarak ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi’nin hem kent turizminin canlandırılması hem de yerel esnafa ekonomik olarak destek sağlanması amacıyla hayata geçirdiği ‘Bursa Kültür Gezisi’ projesi çerçevesinde ilk tur, Yeşilova Mahallesi’nden başladı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenecek olan ‘Bursa Kültür Gezisi’ turlarının ilk seferine katılan Yeşilova Mahallesi kadınları, çift katlı otobüse binerek ilçenin tarihi ve turistik noktalarına doğru seyahate başladı. 62 kişiden oluşan kafilenin ilk durağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oldu. Rehber eşliğinde Fetih Müzesi’ni gezen kadınlar, 6 Nisan 1326 yılının Bursa’sının tüm detaylarıyla aktarıldığı müzede dolaşırken adeta zamanda bir yolculuk yaşadı.

Tarih ve kültür dolu tur

Bursa Kültür Gezisi’nin ilk kafilesinin ikinci adresi ise Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri oldu. Türbelere girerek dua eden kadınlar, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin türbesinin girişinde alp kıyafetleri nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini de izleme fırsatı buldu. Bursa Kültür Gezisi’ndeki bir sonraki adres ise Tarihi İnkaya Çınarı oldu. Bursa’nın simge çınarlarının başında gelen ve 600 yaşından daha büyük dev çınarın gölgesinde mola vererek soluklanan Yeşilova Mahallesi kadınları, daha sonra Muradiye Türbeleri ve son olarak da Macera Bursa’yı gezerek turu tamamladı.

Bursa Kültür Gezisi projesi ile çok güzel bir tur yaşadıklarını ifade eden Yeşilova Mahallesi kadınları, “Bu tur sayesinde daha önce görme fırsatı bulamadığımız tarihi ve kültürel yerleri gezme şansını yakaladık. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.