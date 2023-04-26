BURSA LÖDER destekleri ile Sabahattin Gazioğlu tarafından yapılan ve Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yüzü 23 Nisan şenliğiyle güldü.BURSA (İGFA) -Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarından Renkli Gülücükler ekibinin yüz boyama etkinliği ile renklenen organizasyonda ,ikramlarve müzik eşliğinde hep birlikte 23 Nisan pastasını da kesen çocuklar tedavilerinden kısa bir süre olsa da uzaklaşıp eğlenme şansını yakaladılar.

Pamuk helva standında heyecanla sıra bekleyen çocuklar, marşlar söyleyerek ve bayraklarını sallayarak günün anlamını doyasıya yaşadılar.

Düzenlenen kampanya sonrası kendilerine alınan 23 Nisan hediyelerini heyecanla açan minikler Bursa LÖDER gönüllülerine çok teşekkür ettiler.

Tedavi sürecinde olan çocukların etkinlik sonucu çok mutlu olduklarını dile getiren,Uludağ Üniversitesi Yönetimine ve bu etkinlikte emekleri olan Uludağ üniversitesi Öğrenci Topluluğunada teşekkür eden Prof. Dr. Adalet Meral Güneş Bursa Löder Hakkında da bilgilendirme yaptı.

İzin ve destekleri ile etkinliğin şenlik havasında yapılmasını sağlayan Uludağ Üniversitesi Yönetimi’ne ve Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bursa LÖDER Gönüllüleri’ne teşekkür eder GÜNEŞ, Uludağ Üniversitesi ve BURSA LÖDERişbirliği ile düzenlenen bu tarz etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Güneş, Bursa LÖDER'in 28 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluş olduğunun altını çizerek, "Hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmek ve toplumumuzu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan BURSA LÖDER, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nde 9 yılda 70.000’den fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunmuştur. Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi BURSA LÖDER tarafından yönetilmektedir" diye konuştu.