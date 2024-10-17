Bu yıl 30. yılını kutlayan kısa adı Bursa LÖDER olan Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüleri , tedavi sürecindeki çocuklar ve aileleri ile birlikte Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atamızı ziyaret ettiler.BURSA (İGFA) - Çocukların ilk kez Anıtkabir ziyareti yaptığı törende duygusal ve unutulmaz anlar yaşandı. Osmangazi Belediyesi ve Başkanı Sayın Erkan Aydın’ın destekleri ile ulaşımı gerçekleştirilen ziyarette Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr Adalet Meral Güneş anı defterine duygularını dile getirdi.

“Bilimin ışığında, gösterdiğin yolda, çağdaş uygarlık seviyesinde olabilmek için çok çalışacağız. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz umutla gösterdiğin yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene” diyerek törene katılan ekibin gözlerini doldurdu.

Ziyaret hatırası olarak çocuklara Nutuk hediye eden Bursa LÖDER ekibi, Atamızın izinde, sağlıklı ve güçlü bir nesil için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Dernek hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, BURSA LÖDER'in 30 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anımsattı.