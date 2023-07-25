Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince 13 kişiye Bursa merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Tamamı yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık’ yapan 13 şüpheliye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Adım adım takip edilen şüphelilere Bursa merkezli 3 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 ev 4 iş yerine yapılan operasyonda tamamı yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma çerçevesinde yapılan aramada 20 adet tır, 16 adet motor bloğu, 12 adet yabancı araçlara ait plaka, 1 adet şase ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan makine, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 141 adet fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle yürütülürken, işlemleri tamamlanan şüpheliler V.Ç., H.Ç., C.Ç., S.Ç., Y.Ü., A.Ç., O.Ç., V.Ç., Y.E.D., S.A., C.A., İ.A. ve B.İ. hakim karşısına çıkacak.