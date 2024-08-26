Bursa'nın kırsal mahallelerinde lise öğrencilerine yönelik taşımalı sistemin kaldırılacak olması mağduriyetleri de beraberinde getirecek. Konuyu TBMM aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soran Milletvekili Türkoğlu, konuyla ilgili genelgenin mevcut olup olmadığını belirterek, bu durumun zaten boşalan kırsalın daha da boşalmasına neden olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'da Milli Eğitim İl ve ilçe müdürlükleri tarafından muhtarlar yapılan toplantılarda, kırsal mahallelerde, lise öğrencilerine yönelik taşımalı sistemin bu yıl kaldırılacağının duyurulması, bu konuyla ilgili son derece ciddi mağduriyetlerin doğmasına neden olduğunu söyledi.

Konuyu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle TBMM'ye taşıyan Milletvekili Türkoğlu, Bursa’nın sadece İnegöl ilçesinin kırsal mahallelerinde 170’ten fazla öğrenciyi kapsayacak olan bu karar, aileleri şimdiden kara kara düşündürür olduğunu belirtti. "Mahalle statüsüne geçen köylerde, ailelerin büyük sıkıntı yaşamaya başlamaları, sorunun bir kez daha düşünülmesini ve oluşacak mağduriyetlerin bugünden önlenmesi gerektirmektedir" diyen Milletvekili Türkoğlu, "Köylerin zaten boşalmasıyla ilgili bir sorun yaşanırken; aileleri şehirlerde veya ilçelerde ev tutup taşınmaya zorlamak veya çocukları yurtta kalmaya mecbur bırakmak, hem maddi manevi çok daha fazla külfetin ortaya çıkmasına hem de köylerimizin iyice boşalmasına neden olacaktır" diyerek Bakan Tekin'in yanıtlamasını istediği soruları şöyle sıraladı:

SORU 1- Bakanlığınızın, kırsal mahallelerdeki lise öğrencileri ile ilgili taşımalı sistemin kaldırılacağına ilişkin bir genelgesi mevcut mudur?

SORU 2- Bu bir Bakanlık kararıysa, böyle bir genelge ile eğitim sistemimizin yararına amaçlanan veya hedeflenen çıktılar nelerdir?

SORU 3- Bakanlığın konu ile ilgili bir genelgesi söz konusu değilse, İl ve İlçe Müdürlükleri böyle bir kararı alıp hayata geçirme inisiyatifine / yetkisine sahip midirler?

SORU 4- İlgili karar, ülke genelinde taşımalı sistemden yararlanan toplamda kaç lise öğrencisini kapsamaktadır.

SORU 5- Bu kararın maddi manevi sıkıntıya sokacağı ailelerin, il ya da ilçelerde ev tutamamaları veya çocuklarının yurt giderlerini karşılayamamaları halinde, öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarının bitmesinin sorumluluğunu / vebalini kim üstlenecektir?

SORU 6- Böylesine hayati bir karar alınmadan önce; zaten zorlu geçim koşullarında yaşamlarını idame ettirme derdindeki ailelerle görüşmeler yapılıp, vatandaşların fikirleri alınmış mıdır?

SORU 7- Bu yıl lise öğrencileri için alınan taşımalı sistemin kaldırılmasıyla ilgili karar, önümüzdeki yıl ortaokul öğrencilerini, bir sonraki yıl da ilköğretim öğrencilerini kapsayacak mı?