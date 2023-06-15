AK Parti Bursa Milletvekili, eski Bakan Mustafa Varank önderliğinde aralarında MKYK üyesi Ayhan Salman’ın da yer aldığı Bursa Milletvekilleri başta İçişleri ve Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkları ziyaret etmeye başladı. Ziyarette Bursa ve ilçelerinde yapılacak yatırımların hızlandırılması ve kadro eksiği bulunan İnegöl başta olmak üzere tüm ilçelere yeni takviye kamu personeli atanması noktasında görüşmeler yapıldı öğrenildi.



AK Parti Bursa Milletvekili, eski Bakan Mustafa Varank önderliğinde MKYK üyesi Ayhan Salman ile AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İlçe Başkanı Davut Gürkan’dan oluşan heyet, ilk ziyareti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yaptı. Ziyarette Bursa ve ilçelerinde ki adalet saraylarının durumu, eksiklikler ile kadroların sayılarının artırılması noktasında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Eski Bakan, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile MKYK üyesi Ayhan Salman, yeni bakan Yılmaz Tunç’tan Bursa’nın acil ihtiyaçlarının tamamlanması noktasında destek istedi.

Sonraki ziyaret ise İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya oldu. Burada yapımı devam eden emniyet müdürlüğü binaları ile emniyet müdürlüklerinde yaşanan polis kadrosundaki eksiklik dile getirildi. Bursa heyeti Bakan Yerlikaya’dan Bursa için öncelik istediler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı da ziyaret eden heyet, bakanlıklarda Bursa ve ilçeleri için yatırım ve destek istediler. Bütün ziyaretlerinde İnegöl için ayrı bir başlık açıldığı öğrenildi.

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