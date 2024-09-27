Sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda gerçekleşen trafik kazası sonucu olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.BURSA (İGFA) - Bursa-Mudanya yolunda sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu.
Mudanya Siteler Mahallesi çıkış kavşağında meydana gelen kazada bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kaynak: igf