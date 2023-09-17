Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olan Let’s Do It (Haydi Yapalım Derneği) gönüllüleri Mudanya’da atıkları saksı ve süs eşyasına dönüştürdü.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğiyle bir araya gelen gönüllüler, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, atık malzemelerden saksı ve süs eşyaları üretti.

Dolgu alanındaki müdürlük binasında yapılan çalışma ile atık paletlerden saksı standı, metal konserve kutusu ve petlerden saksı, metal ve plastik şişe kapaklarından tablo ve süs eşyaları üretildi.

Atıklara bir kez daha hayat verilen bu iş birliği ile geri dönüşümün de önemi bir kez daha vurgulandı.