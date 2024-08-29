Bursa'da Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl, “Değişim / Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış” temasıyla 6.’sı düzenlenen Kitap Günleri’nde gerçekleştirilen, “Mudanya’da turizmin geleceği” başlıklı panelde konuşan, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Mudanya’ya yat ve cruise limanı kazandırılmalı” dedi.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Baran Güneş’in yaptığı panelde, Küçükkayalar’ın yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan da yer aldı.

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa’nın yoksulluk değil varsıllık içinde olduğunu çok şeye sahip olduğu için hedef belirlemekte zorlandığını ifade ederek, bu durumun turizm için de geçerli olduğunu kaydetti. Başkan Küçükkayalar, Bursa’nın sanayi, tarım ve turizm kenti olduğunu ve bunun bütünlükçü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

Küçükkayalar, Bursa’ya büyük bir kent müzesi yapılması ve Hanlar bölgesinin daha etkin kullanılması gerektiğini de ifade ederek, planlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Mudanya’ya ilişkin önerilerini de dile getiren Küçükkayalar, “Mudanya’ya yat ve cruise limanı kazandırılmalı. Plajlar farklı bir anlayışla ele alınmalı. Gastronomiye özel bir yer verilmeli. Tarih ve inanç turizmine ağırlık verilmeli. Zeytin ve zeytinyağı konusunda dünya ölçeğinde çalışmalar yapılmalı” dedi. Küçükkayalar, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün turizm alanını da kapsadığını ifade ederek, “Sürdürülebilir olmak çok önemli” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise Mudanya’nın antik yerleşimler açısından ne kadar önemli olduğunu ifade ettiği konuşmasında, Myrleia, Trilye ve Kapanca’ya özel yer verdi. Prof. Dr. Şahin, “Başka yerde bu kadar önemli yerleşimleri bir arada bulmak mümkün değil” dedi.

Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan ise, Mudanya turizminin gelişmesi için önerilerini sıralarken, Türkiye’deki ve dünyadaki UNESCO kültürel miras listesinde yer alan yerlerle işbirliği yapılabileceğini de ifade etti.

Panel sonunda Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, panelistlere Mudanya’nın sembolü zeytin fidanı armağan etti.