Bursa'nın Mudanya ilçesinde yol ve asfalt çalışmalarına hız veren yerel belediye, yılsonuna kadar ilçe genelinde 50 cadde ve sokak yenilemeyi hedefledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla başlattığı asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yeni yapılan asfalt ihalesi kapsamında, yılsonuna kadar 50 cadde ve sokağın yenilenmesi hedefleniyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin her köşesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde yapılan yeni asfaltlarla birlikte sadece yollarımızı yenilemiyor, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırıyoruz." dedi.

Sadece ana yolların değil, mahalle ve sokak aralarındaki yolların da yenilenmesine önem verdiklerini söyleyen Dalgıç, vatandaşların kendilerinden en çok beklediği hizmetlerin başında yollar ve kaldırımlar geldiğini ifade ederek, "Amacımız, Mudanya’yı her yönüyle daha konforlu, daha güvenli ve daha estetik bir ilçe haline getirmek. Bu çalışmalar, ilçemizin altyapı kalitesini yükseltecek ve uzun yıllar boyunca güvenli ve sorunsuz bir ulaşım sağlayacaktır." dedi.