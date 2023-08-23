Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye tarım arazilerine konulan 'tiny house'larla ilgili vatandaşları uyardı.BURSA (İGFA) - Mudanya'da yerel belediye tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı 'tiny house' adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Mudanya sınırları içinde bulunan taşınmazlarda, imar planı bulunmayan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi nitelik taşıyan tarım alanlarının üzerine ev yapılabilir, tiny house, konteyner konulabilir, prefabrik ev yapılabilir denilerek satıldığı bilgileri belediyemize ulaşmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet ile karşı karşıya kalmamaları için, satın alma işlemleri öncesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden imar durumu sorgulamasını yapmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.