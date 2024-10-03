"Her Perşembe Senfoni” sloganıyla sezon boyu sanatseverlerle buluşan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), açılış konserinde Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov tarafından Binbir Gece Masalları’ndan esinlenerek bestelenen egzotik “Şehrazat” senfonik süiti ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

2024-2025 sezonuna Bursalı sanatseverlerin katılımıyla Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda şahane bir konser ile “merhaba” diyen BBDSO, Uludağ Premium ana sponsorluğunda, Bursa Filarmoni Derneği’nin desteğiyle sezon boyunca, birbirinden seçkin konukları ağırlayacak.

Şef Naci Özgüç’ün yönettiği Sezon Açılış Gala Konseri, Mikhail Glinka’nın hızlı temposu ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Ruslan ve Ludmilla Uvertürü ile başladı. Ardından, Çaykovski’nin dünyaca ünlü 1 Numaralı Piyano Konçertosu, Virtüoz Piyanist Emre Elivar tarafından seslendirildi. Konserin finalinde ise, Rimski-Korsakov’un Şehrazat senfonik süiti dinleyicileri Binbir Gece Masalları’nın büyüleyici dünyasında gezdirdi. Bursalı sanatseverler bu sezon açılışında da muhteşem bir klasik müzik akşamı yaşarken, konser sonunda da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasını ve konuk sanatçıları ayakta alkışladı.

Konser öncesi gerçekleşen kokteylde, Uludağ İçecek Ailesi üyeleri ile Bursa Filarmoni Derneği yönetiminin yanı sıra kent protokolünden çok sayıda isim ve sanatseverler yer aldı.

Uludağ Premium sanatın daima yanında

Konser öncesi konuşan Uludağ İçecek AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Uludağ Premium markamız ile 2010’dan bugüne, kesintisiz olarak, Bursa Filarmoni Derneği sponsorluğuyla Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın yanında ve Uludağ İçecek olarak, çok sesli müziğin destekçisi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bursalı sanatseverlerle bu sezon da muhteşem konserlerde bir araya gelmeyi hedefliyoruz” diyerek, “Uludağ Premium markamızla ana sponsor olarak, orkestranın sezon programında belirlediği konserlerin kaliteli ses kayıtlarının alınmasını sağlıyoruz ve bugüne kadar 108 kayıt oluşturuldu. Konser kayıtlarımız da, her Çarşamba saat 9:00’da TRT 3 Radyo’da “Bursa’dan Senfonik Tınılar” programında yayınlanıyor, dinlemenizi tavsiye ederim. BBDSO konser kayıtlarına bursafilarmoni.com internet adresinden de ücretsiz ulaşmak mümkün” şeklinde konuştu.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Dr. Mehdi Kamruz ise; BBDSO’nın temellerini atan kurucularından, Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı da şükranla anarak, “Bu sezonda, dünyaca ünlü şef ve solistler muhteşem konserlerde Bursalı sanatseverlerle buluşacak, orkestramızla birlikte klasikten caza, film müziklerinden türkülere birçok eseri yorumlayacaklar. 2024-2025 sezonunda BBDSO, tanınmış eserlerin yanı sıra birçok Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinin de Bursa’da ilk icralarını gerçekleştirecek. Yeni sezonda da her Perşembe saat: 20.00’de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, buluşmak dileğiyle” dedi.