Pazar alanları ile ses getiren Bursa’da Muradiye vatandaşlarının semt pazarlarına olan ilgileri gözlerden kaçmadı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde her hafta salı günleri kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ederken, semt içi ulaşımlarının da kolay olduğunu dile getirdiler.

Vatandaşların uğrak noktası olmaya devam eden Muradiye Pazarı fiyatları ile de beğeni toplarken, bu hafta da vatandaşın taleplerini karşılamaya devam etti.

Domatesin 30-40, biberin 50, soğanın 20 ve patatesin 17.5 TL bandında satışa sunulduğu Muradiye pazarından alışveriş yapan vatandaş, fiyatların birçok pazara göre uygun olduğunu söyledi.