Bursa’da 2018 yılından bugüne faaliyet gösteren Bursa Muş Dernekleri Federasyonu (Bursa MUŞDEF) Genel Başkanı eğitimci iş insanı Fesih Baykal, görevini Diş Hekimi Tayfun Evren Zengi’ye devretti.BURSA (İGFA) - Muş bölgesinin en yoğun göç aldığı şehirlerden olan Bursa’da birçok farklı sivil toplum kuruluşu ile şehre katma değer katan Muş Dernekleri, 2018 yılında aldıkları ortak karar ile Bursa MUŞDEF'i kurdular.

MUŞDEF Genel Başkanı Fesih Baykal öncülüğünde MUŞİLDER başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluş organizasyonunda önemli etkinlikler gerçekleştiren MUŞDEF, onlarca öğrenciye burs verirken aynı zamanda Bursa ile Muş arasında kültür köprüsü oluşturdu.

Başarılı işlere imza atarak 2020 yılından bugüne MUŞDEF Genel Başkanlık görevini yürüten eğitimci iş insanı ve aynı zamanda MUŞİLDER Onursal Başkanı Fesih BAYKAL, gelişen ekonomik koşullarda artan iş yükünden ötürü Muş Dernekleri Federasyonu’ndan affını istedi.

Baykal’ın Başkanlık görevinden ayrılması sonrası gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda alınan kararla, Bursa MUŞDEF Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle İnegöl Diş Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Tayfun Evren Zengi seçildi.

Bursa MUŞDEF'in yeni başkanı Zengi, Bursa Muş Dernekleri Federasyonu olarak çıkılan yolda tek gayelerinin hem Muş’a, hem Bursa’ya, hem de insanlığa faydalı çalışmalar yürütmek olduğunu belirterek, "Yılların bizi sürüklediği zorlu maratonda bugün çok sayıda Muşlu hemşerimiz ve yine fahri üyelerimiz ile büyük bir aile olarak hamdolsun sayısız hayırlı organizasyonu başarıyla tamamladık. Muş Dernekleri Yöneticileri ve üyelerinin büyük emekleriyle kurulan Bursa MUŞDEF, Anadolu’nun kültürel mozaiğini Bursa’da yansıtan en güçlü sivil toplum kuruluşlardan biridir. Önceki dönem Genel Başkanımıız ve aynı zamanda MUŞİLDER Onursal Başkanı Fesih Baykal'a çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye’nin gücünü, Bursa’nın ve Muş’un dinamizmi ile bütünleştirerek toplumlarımıza birlik ve beraberlik ile bereket kazandırmak için bugün devraldığım bayrak ile yol arkadaşlarımızla durmadan özveri ile çalışacağız" diye konuştu.

MUŞDEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI “TAYFUN EVREN ZENGİ” KİMDİR?

1980 Muş/Bulanık doğumlu, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul eğitimini Bulanık, lise öğrenimi Van/Erciş, Lisans eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlamıştır. Daha sonra sırasıyla Karaman, Muş/Bulanık, Bilecik/Bozüyük, Balıkesir/Bandırma, Ağrı/Doğubayazıt, Nevşehir, Bursa Diş Hastanelerinde Diş Hekimi olarak görev yapmıştır. Tayfun Evren Zengi; İnegöl Ağız ve Diş Hastanesinde Başhekim olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.