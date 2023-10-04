Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu ile mücadele amacıyla 3 bin 257 broşür dağıttı. Bu faaliyetler, uyuşturucu maddeyle mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplamda 24 farklı etkinlikte, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda vatandaşlara bilgi verdi. 3 bin 257 adet broşürün dağıtılmasıyla, halkın uyuşturucu madde kullanımının zararlarına dair daha fazla bilinçlenmesi hedeflendi. Bu bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği ve uyuşturucuyla mücadele çabalarının süreceği vurgulandı.