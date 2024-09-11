Bursa'da Nilüfer Belediyesi, sendikal tercihlerde “Baskı ve işten atılma tehdidiyle engelleme” yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'NİN demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü temel alarak, tüm çalışanlarının her türlü anayasal hak ve özgürlüklerine saygı duymakta, sahip çıktığının altı çizildi.

Açıklamada, "Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının sendikal tercihlerine saygı duyulması ve sendikal faaliyetlerin yasal çerçeve içinde yürütülmesi adına, sendikal yetki mücadelesini de yakından takip etmektedir. Nilüfer Belediye çalışanları, Anayasal hakları olan sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğüne sahiptir. Sendika tercihlerini kendi özgür iradeleri ile ve hiçbir baskı altında kalmadan yapmaları, Nilüfer Belediyesi’nin inandığı demokratik değerlerin bir gereğidir, bunu aksi asla kabul edilemez" denildi.

Belediye- İş Sendikası’nın yaptığı açıklamada yer alan, "Baskı ve işten atma tehdidiyle engellenme" iddiaları tamamen gerçek dışı olduğunun altı çizilirken, "Söz konusu sendikanın yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından bir süre önce, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’nda, bazı yöneticilerimize yönelik baskı ve tehditler ile ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.