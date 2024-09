Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacak. Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular devam ediyor.BURSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim döneminde, Nilüfer’de yaşayan ve Bursa’daki üniversitelerde eğitim gören iki bin öğrencinin ulaşım masrafları Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak.

Nilüfer Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda öğrencilere, Eylül 2024 ile Haziran 2025 arasındaki 10 aylık dönemde, aylık 160 binişlik BURULAŞ Öğrenci Abonman Kartı ücretsiz olarak verilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin bu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, Bursa il sınırlarında öğrenim gördüğünü gösteren öğrenci belgesi ve Nilüfer’de ikamet ettiğini belgeleyen ikametgah belgesi ile Nilüfer Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvura yapabilecek.

Öğrenciler, 0224 240 23 50 numaralı telefondan Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu konuda bilgi de alabilir.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, “Biz öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için her konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ulaşım desteğinin yanı sıra, yemek, barınma, ikinci el giysi ve ev eşyası konularında da her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Bizim için önemli olan gençlerimizin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları. Biz de bunun için belediye olarak elimizden gelen imkanları öğrencilere sunmaya devam edeceğiz” dedi.