Lions 118-K Yönetim Çevresi'nin köklü kulüplerinden Nilüfer Lions Kulübü'nde devir teslim töreni yapıldı. Törende 2022-2023 Hizmet Dönemi Başkanı İffet Ebubekir, görevi 2023-2024 Hizmet Dönemi Başkanı Zeynep Aysan'a devretti.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Club Altın Ceylan Havuzbaşı'nda törene Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu üst düzey yöneticileri'nin yanı sıra, Nilüfer Lions Kulübü'nün tüm üyeleri katıldı.

Törende konuşan İffet Ebubekir, hizmet dönemi boyunca beraber çalıştığı yönetim kurulu arkadaşlarına ve Nilüfer Lions Kulübü üyelerine teşekkürlerini sundu.

Hizmet dönemi boyunca Lions felsefesini yaşatmak için özveriyle çalıştıklarını ifade eden İffet Ebubekir, "Türk toplumunun çağdaş değerline sahip çıkarak önce insan diyen bizler, çalışmalarımızı yaşama bir şeyler vermenin sorumluluğuyla, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, karşılıksız hizmet anlayışı ile insanımıza çağdaşça yaşamanın vazgeçilmez unsurlarını sunma görevini yerine getirmeye çalıştık" dedi.

Konuşmalar sonrasında İffet Ebubekir'den hizmet bayrağını alan Zeyynep Aysan, İffet Ebubekir'in yeni hizmet döneminde devrettiği bayrağı kulüp arkadaşlarıyla birlikte daha da yükseğe çıkaracaklarını söyledi.