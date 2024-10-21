Bursa'da Nilüfer Belediyesi, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesi ve sosyalleşmesi için “Çocuklar Depoda” etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çocukların yaratıcıklarını geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği “Çocuklar Depoda” etkinliğini kış döneminde de devam ettiriyor.

Pancar Deposu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, birbirinden renkli atölyelerde hem öğreniyor hem de eğleniyor.

“Seramik Atölyesi”nde çamurla tanışan çocuklar, rölyef tekniğiyle denizaltı temalı duvar panoları yaptılar. “Doğanın İzinde Atölyesi”yle ise farklı orman türlerini öğrenen minikler, kendi ormanlarını planladılar. “Drama Atölyesi” ile dikkat ve bedensel farkındalıklarını geliştiren çocuklar, “Mutfak Atölyesi”nde hem sağlıklı beslenme çantası hazırlamayı öğrendiler hem de kendi malzemelerini kullanarak sağlıklı poğaçalar yaptılar.

Etkinlik kapsamında düzenlenen dans gösterisiyle de yeteneklerini sergileyen çocuklar, keyifli anlar yaşadılar.

Her ay düzenli olarak yapılması planlanan “Çocuklar Depoda” etkinliğini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocuklarla sohbet etti. “Çocuklar Depoda” etkinliği ile farklı alanlarda birçok atölyenin düzenlendiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Çocuklarımızın gülümsemesi ve enerjisi hepimize iyi geliyor. Geleceğimizin mimarı, mühendisi, aşçısı onlar olacak. Bizler de onları faydalı ve eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.