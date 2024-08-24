Nilüfer ilçesi, Bursa’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgedeki bu hızlı gelişim beraberinde bazı sorunlarda getiriyor. Bu sorunları en başında ise hava kirliliği geliyor.BURSA (İGFA) - Sanayi faaliyetleri ve trafiğin artması hava kirliliğinin nedenleri arasında olduğunu belirten uzmanlar, Beşevler Sanayi Bölgesi ve çevresindeki diğer sanayi tesisleri, büyük miktarda kirletici gazın atmosfere salınmasına sebep olduğunu ifade ediyor.

Çevre mühendisleri ve sağlık uzmanları ayrıca, Nilüfer’deki hava kirliliği seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bu durumun devam etmesi halinde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor.

Vatandaş ise, Nilüfer’deki hava kirliliği sorununun çözümü için tüm yetkilerin bir araya gelmesi ve ortak adımlar atılması gerektiği düşünüyor. Ve temiz hava solumak istiyoruz diye ekliyorlar.