Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Çalı Mahallesi'nin sorunlarının gündeme getirildiği Mahallemin Muhtarları programına konuk olan Muhtar Kaan Doğan, Nilüfer'de pazarı alanı olmayan tek mahalle olduklarını belirterek, yaşanan sıkıntılara dem vurdu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun'da yayımlanan "Mahallemin Muhtarları" programında bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntılarını gündeme getirildi.

Mahalle sakinleri Nilüfer’de, Çalı dışında tüm mahallelerde pazar alanı olduğuna dikkati çekerek, mahallelerindeki yol, trafik ve otopark sorunlarını da vurgu yaptı.

“HER GÜN BİR ARACIN LASTİĞİ PATLIYOR”

Çalı Mahallesi'nde bir esnaf, “Ben engelliyim, engelli geçişi yok, benim için zor oluyor. Çalı’da genel olarak her şey güzel gidiyor fakat otobüs seferleri artırılmalı. Öğrenciler ve halk sabah saatlerinde mağdur oluyor. 30 binin üzerinde nüfus var ve 2 tane lise gerekiyor. İnsanlar arazilerine küsmüş durumda, yoldan geçmek imkansız. Kesintisiz bağlantı yolunun sağlanması batçıklarla oluyor. Memnunuz fakat sularla ilgili sorun var. Senelerden beri Demirci ve Çalı’yı bağlayan köprü var. Orada trafik sıkışıyor. Bir eğlence, çocuk parkı yok. Köy meydanında yol daraltıldı, her gün bir aracın lastiği patlıyor ama herhangi bir çözüm bulunamadı. Otopark sorunumuz var.” diye konuştu.

https://youtu.be/T4ntlcHJz-8

Otopark ve pazar alanı sorununa değinen mahalle halkı, “Asfalt yıllardır hiç değişmedi, hamamı yıktılar ama yerine kütüphane yapabilirlerdi. Demirci kütüphane yaptı, neden burası da kütüphane olmasın? 30 yıldır aynı Çalı. Bir devlet bankası, bir tane poliklinik, bir meslek lisesi gerekiyor. Belediye binası boş ve atıl durumda. Otopark sorunu var. Pazar alanına 2-3 katlı bir otopark yapılmalı. Hem Çalı Meydanı rahatlar hem insanlar rahatlar. Yetkililerden destek bekliyoruz. Otobüs saatlerinin düzenli hale gelmesi gerekiyor. Muhtarımız çalışıyor memnunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

“GEÇ KALMADIK, GENÇ GELİYORUZ”

2019 yılı yerel seçimlerinde muhar seçilen Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan ise, merkezin en genç muhtarı unvanını taşıdığını belirterek, yeni dönemde de yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

"Yapılan hizmetlerin korunması ve yeni hizmetlerin verilmesi için tekrar aday olmayı düşünüyoruz" diyen Doğan, "Çalı meydandaki döner kavşağın kaldırılması ile başlayıp, baz istasyonları, Ziraat ATM’si ve Çalı ile Gümüşlük bölgesini birbirine bağlayan tek bir köprümüz vardı bu köprüye entegre olarak 300 metre aşağısında bir köprü yapıldı. 100 metre ilerisine de bir köprü yapıldı. 60 sokağımızın asfaltı yapıldı, 3 adet parkımız yapıldı. En önemli hizmetlerimizden biri de sosyal medya hesaplarımız. Çalı mahallesi muhtarlığının Facebook ve Instagram hesapları var. Vatandaşa kimlerin vefat ettiğini, su kesintilerini, başkanlarımızın ziyaretlerini oradan duyuruyoruz. Pazar yeri olarak söz verilen ilk mahalle bizim mahallemiz ama Nilüfer’de, Çalı dışında bütün mahallelerin pazar yerleri yapıldı bir tek bizim mahallemizde yok. Önümüzdeki dönemde pazar yerini muhakkak yapacağız. Pazar yeri bittikten sonra gümüşlük bölgemiz var, oraya da bir köylü pazarı yapma düşüncemiz var. Kadınlarımızın talebi var. Salçalarını yapabilmek için bir alan istiyorlar. Kadınlarımıza suyu ve lavabosu olan bir alan oluşturmak istiyoruz. Düğünlerin yapılabilmesi için sanayinin içerisinde bir bölge planlandı. İsterse gece 2’ye kadar düğün yapsın kimse rahatsız olmayacak. 2020 yılında Elazığ depreminden bu yana depremle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir deprem odası oluşturma düşüncemiz var. Resmi olmasada bir arama-kurtarma ekibi kurduk. Kısaca adı: ÇAK. Bu dönemde iki tane park yapıldı. ‘Geç kalmadık, genç geliyoruz’ sloganıyla yola çıktık. Ben genç bir muhtarım, Ulu Önderimiz Atatürk’ün de sözü, ‘Bütün ümidim gençliktedir.’ Kendini geliştiren bir gençlik olacak. Gençleri de bu yöne teşvik etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.